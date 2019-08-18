Футбол

Онлайн трансляция матча «Спартак» - ЦСКАВсе про Спорт ру вчера в 16:05

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
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Шестой тур чемпионата Российской премьер-лиги закрывает московское дерби – «Спартак» принимает ЦСКА. Центральный матч тура станет определяющим в плане турнирного положения сегодняшних соперников.
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Спартак - ЦСКА: где смотреть матч 19.08.2019

LiveResult.Ru05:21

Онлайн трансляция матча «Спартак» - ЦСКА

Все про Спорт рувчера в 16:05

«Спартак» — ЦСКА. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча молодежного первенства

Sport24.ru17 августа в 06:55
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