Шестой тур чемпионата Российской премьер-лиги закрывает московское дерби – «Спартак» принимает ЦСКА. Центральный матч тура станет определяющим в плане турнирного положения сегодняшних соперников.

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Политика Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой» Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.

Происшествия Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Кино Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.

Происшествия В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11 Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.

Армия и оружие Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Экс-премьер Польши Беата Шидло попала в ДТП Бывшая премьер-министр Польши, депутат Европейского парламента от страны Беата Шидло попала в ДТП, сообщил РИА Новости представитель полиции Малопольского воеводства.

Недвижимость В столице резко подскочили цены на аренду жилья На московском рынке съёмного жилья ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.

Экономика ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.

Авто Mercedes-Benz показала гибридные A250e и B250e Слухи оказались правдой — немецкий автопроизводитель наконец электрифицирует некоторые модели из своего семейства компактных автомобилей, оснастив гибридной трансмиссией с подключаемым модулем хэтчбек и седан A-Class, а также минивэн B-Class.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.

Футбол «Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби "Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби.

Футбол Егоров прокомментировал слова Дзюбы о позорном судействе матча Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».

Общество Минобрнауки усовершенствует механизм начисления стипендий Министерство науки и высшего образования России до 1 марта 2020 года предложит правительству усовершенствования механизма начисления стипендий студентам вузов.

Общество Найдено самое дешевое место для парковки в Москве Сопоставимые показатели отмечаются в ЖК «Саларьево Парк»: стоимость парковки здесь начинается от 59,2 тысячи рублей за метр.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.