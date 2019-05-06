Футбол
Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»Все про Спорт ру вчера в 13:43
Лукас Биглия
Хосе Маури
|27′
Сусо
|37′
|44′
Андреа Поли
|57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
|61′
|63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
|65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
|67′
|72′
Маттиа Дестро
|74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
|74′
Лукас Пакета
|75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
|79′
|80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
|86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
|90′+6′
|90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
|53%
|Владение мячом
|47%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|10
|17
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|1
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
20
Абате
17
Сапата
22
Мусаккьо
68
Родригес
79
Кессиэ
4
Маури
39
Пакета
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
28
Скорупский
33
Калабрези
23
Ларангейра
4
Войнович
35
Дейкс
20
Эдера
5
Пульгар
22
Дестро
9
Сантандер
10
Сансоне
24
Паласио
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
Бакайоко не сыграет в сегодняшнем матче, а клуб готовился к игре на базе со среды. Матч Серии А «Милан» - «Болонья» пройдет сегодня в 21-30, а онлайн трансляция поединка доступна по ссылке на портале LiveResult.
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