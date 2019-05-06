Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»Все про Спорт ру вчера в 13:43

Бакайоко не сыграет в сегодняшнем матче, а клуб готовился к игре на базе со среды. Матч Серии А «Милан» - «Болонья» пройдет сегодня в 21-30, а онлайн трансляция поединка доступна по ссылке на портале LiveResult.

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Все про Спорт ру

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Авто Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России По информации зарубежных СМИ, компания намерена запустить производство модели Haval H2 в России уже в 2020 году.

Экономика Morgan Stanley откажется от деятельности в России «Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

Общество Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Политика В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства «Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.

Авто Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ» На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Энергетика «Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.

Хоккей Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

Культура Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-200 лучших событий России Национальный календарь событий EventsInRussia.com включил фестиваль Ural Music Night в список 200 лучших событий России.

Происшествия Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.

Политика США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Экономика Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.

Политика Facebook удалил «сосредоточенные на Украине» российские аккаунты Администрация Facebook удалила 97 российских аккаунтов, публикующих новости о российско-украинских отношениях из-за «сосредоточенности на Украине».

Происшествия В Мурманской области упал небольшой самолет МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Здоровье Названа главная причина преждевременной смерти Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.

Здоровье Количество укушенных клещами растёт За 5 дней число укушенных возросло на 166 человек. В понедельник, 6 мая, стало известно о 265 обращениях в медицинские организации.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

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