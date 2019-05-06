Футбол

Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»Все про Спорт ру вчера в 13:43

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Бакайоко не сыграет в сегодняшнем матче, а клуб готовился к игре на базе со среды. Матч Серии А «Милан» - «Болонья» пройдет сегодня в 21-30, а онлайн трансляция поединка доступна по ссылке на портале LiveResult.
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Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»

Все про Спорт рувчера в 13:43
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