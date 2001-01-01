Футбол

Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала ЛЕ «Челси» - «Славия»Газета.Ru вчера в 13:00

Лондонский "Челси" принимает на своем поле чешскую "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
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Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала ЛЕ «Челси» - «Славия»

Газета.Ruвчера в 13:00
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