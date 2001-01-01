Футбол
Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала ЛЕ «Челси» - «Славия»Газета.Ru вчера в 13:00
Лондонский "Челси" принимает на своем поле чешскую "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
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Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи
Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Финансы
Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулы
«В перспективе ожидается ослабление валюты, но, скорее всего, это произойдет не раньше вторника 22 апреля, рубль может ослабнуть по отношению к доллару до 65 руб. за доллар и до 72.50 руб. за евро», — считает Лисицын.
Обновлено в 05:22
Политика
В МИД обеспокоены действиями в отношении «Северного потока — 2»
Действия в отношении "Северного потока-2" вызывают серьезное беспокойство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Наука
Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний
Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Сирия отправила в Крым первое судно с грузом
Обновлено в 04:58
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Внезапная смерть в 55: названы причины ухода из жизни актрисы Ирины Цывиной
Знакомые вдовы Евгения Евстигнеева – актрисы Ирины Цывиной, которая внезапно скончалась в ночь на 18 апреля, до сих пор не могут поверить в произошедшее.
Обновлено в 04:59
Политика
Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России
"В вопросах суверенитета и безопасности, нашей внутренней и внешней политики не было и не будет никаких компромиссов", – сказал Лукашенко.
Обновлено в 04:31
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Футбол
«Краснодар» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»
Комплексно готовимся к битве #КраснодарЗенит 👊🏻 Кое-что готовы показать вам 😉👇🏻https://t.co/NIzW2sVYjR — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 апреля 2019 г.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Футбол
В Англии отец темнокожего мальчика засудил футбольный клуб за расизм
Отец 10-летнего игрока клуба "Виннерш Рейнджерс" выиграл суд против команды и тренера, заменившего его сына во время игры.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полиция: Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Нотр-Даме
По словам источника в судебной полиции Франции, причиной пожара в Нотр-Дам-де-Пари могло стать короткое замыкание, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43