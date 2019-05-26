Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Оренбург» - «Спартак»Российская газета 18:12

1 фото
Скорее всего ЦСКА в параллельном матче обыграет "Крылья Советов", так что придется рассчитывать исключительно на свои силы. "Оренбург" одно время тоже претендовал на Лигу Европы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Оренбург» - «Спартак»

Российская газета18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

Обновлено в 15:47
Здоровье

"Зачем себя мучить диетами?" - врачи привели неожиданные доводы против голодания

Жесткие диеты чрезвычайно вредны для здоровья, убеждены медики. Многие диеты основаны на том, что человек либо недоедает, либо голодает.
Обновлено в 15:20
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Обновлено в 16:45
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено в 14:08
Экономика

Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото

Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото.
Обновлено в 18:00
Политика

Киев пригрозил России гамбургскими санкциями

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских (по месту заседания трибунала — прим «Ленты.ру») — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.
Обновлено в 18:45
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Авто

Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой

Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Политика

Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма

Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено в 07:53
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте

Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".
Обновлено в 17:33
Происшествия

Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Обновлено в 16:55
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери

Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Супруга Дениса Майданова чуть не умерла во время беременности

Обновлено в 09:55
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Общество

Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции

Обновлено в 14:39
Кино

Итоги Каннского фестиваля- 2019: кто и почему получил награды

Церемония закрытия Каннского фестиваля выдалась короткой и обилием звезд не порадовала.
Обновлено в 18:33
Хоккей

Тренер канадцев признался, что не удивлен поражению сборной России

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.
Обновлено в 18:34
Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.
Обновлено в 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное