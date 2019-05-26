Футбол
Онлайн-трансляция матча РПЛ «Оренбург» - «Спартак»Российская газета 18:12
Скорее всего ЦСКА в параллельном матче обыграет "Крылья Советов", так что придется рассчитывать исключительно на свои силы. "Оренбург" одно время тоже претендовал на Лигу Европы.
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