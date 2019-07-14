Матч на берегах Волги в 1-м туре прошел на равных. Команды лихо били по воротам, не стеснялись фолить, шансы были и у тех, и у других, но дело закончилось нулевой ничьей. А в 30-м туре ЦСКА дома камня на камне не оставил от самарцев.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Происшествия МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет копией своего отца Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.

Футбол «Бавария» интересуется Триппьером из «Тоттенхэма» Правый защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Германии.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Сургуте Три человека погибли в результате ДТП в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в ночь на воскресенье, 14 июля.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поставила рекорд на сцене алтайского курорта Яровое Вас сегодня было 3 тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале.

Происшествия На Волге столкнулись теплоход и яхта Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».

Политика Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.

Политика Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.

Общество Гей-парад разрешили и запретили в Томской области Власти Томской области разрешили и тут же запретили проведение парада под радужным флагом в городе Стрежевом.

Авто Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.

Спорт Россия вышла в финал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Политика Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму Среди причин отказа Соболь в участии в выборах называется несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Происшествия В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647 Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Общество В Якутске двух слонов выгуляли на улице Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.