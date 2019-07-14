Футбол
Онлайн-трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКАРоссийская газета вчера в 17:05
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Матч на берегах Волги в 1-м туре прошел на равных. Команды лихо били по воротам, не стеснялись фолить, шансы были и у тех, и у других, но дело закончилось нулевой ничьей. А в 30-м туре ЦСКА дома камня на камне не оставил от самарцев.
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Молодежные составы «Крыльев Советов» и ЦСКА встретятся на стадионе «Металлург»
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