Футбол
Онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» - ЦСКАВсе про Спорт ру вчера в 02:59
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
|38′
|46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
|51′
Александр Соболев
|58′
|61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
|66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|71′
|78′
Федор Чалов
|78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
|84′
|88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
10
Терехов
90
Бурлак
50
Карпов
23
Комбаров
20
Мияйлович
14
Гынсарь
40
Тимофеев
77
Кабутов
9
Radonjic
17
Зиньковский
35
Акинфеев
2
Фернандес
19
Нисимура
5
Васин
23
Магнуссон
8
Влашич
98
Обляков
87
Марадишвили
29
Бийол
25
Бистрович
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
Армейцы завершили сезон 2018/19 вне зоны Лиги Чемпионов. Смотрите трансляцию этого поединка на портале LiveResult.
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«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 июля 2019 года
LiveSport.ru12 июля в 22:14
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
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