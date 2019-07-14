Футбол

Онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» - ЦСКАВсе про Спорт ру вчера в 02:59

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
2 фото
Армейцы завершили сезон 2018/19 вне зоны Лиги Чемпионов. Смотрите трансляцию этого поединка на портале LiveResult.
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«Крылья Советов» - ЦСКА: ждать ли победы «армейцев»?

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«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 июля 2019 года

LiveSport.ru12 июля в 22:14
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