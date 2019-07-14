Армейцы завершили сезон 2018/19 вне зоны Лиги Чемпионов. Смотрите трансляцию этого поединка на портале LiveResult.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Происшествия В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.

Политика Российский актер расстроился из-за отказа в допуске к выборам Российский актер Андрей Соколов расстроен отказом избирательной комиссии допустить его к выборам в Мосгордуму, передает «Национальная служба новостей» в воскресенье, 14 июля.

Политика Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»* В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Украине В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Происшествия В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.

Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Политика Huawei уволит сотни сотрудников в США Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Здоровье Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Армия и оружие «Креветочную» подлодку построили во Франции На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и командующий ВМС страны Кристоф Празак.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Общество Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.