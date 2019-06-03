Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлнРБК 00:01
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
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с чего всё началось
Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.РБК00:01
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Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
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Обновлено в 05:35
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Обновлено вчера в 22:46
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Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
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Обновлено в 03:19
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В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительство, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
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Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 03:26
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама
4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.
Обновлено в 03:09
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева и Павел Воля популяризируют сына в Сети
Известная гимнастка Ляйсан Утяшева долго скрывала своего сына Роберта от глаз широкой публики, но недавно показала его, опубликовав фотографии ребенка в соцсети Instagram и отметив, что он является полной копией папы – Павла Воли.
Обновлено в 04:57
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги
Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
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В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
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Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ
Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:11
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол
Моуринью высказался о пенальти в финале Лиги чемпионов
Португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о пенальти в ворота лондонского "Тоттенхэма" в финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 04:17
Футбол
VAR будет использован на матчах финальной части Лиги наций
Напомним, в финальную часть Лиги наций вышли четыре сборные следующих стран: Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии.
Обновлено в 04:16
Общество
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В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Быстрый рост стоимости акций «Газпрома» начался после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 04:51
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58