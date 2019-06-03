Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублейКоммерсантъ 01:45

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.

с чего всё началось

С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими. Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.

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