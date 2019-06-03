Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлнРБК 00:01

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.

с чего всё началось

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

Происшествия ДПС остановила выстрелами угнанную ребенком «Ниву» в Томске Инспектор ДПС в Томске применил табельное оружие для остановки угнанного ребенком автомобиля «Нива», который нарушал ПДД, уходя от погони.

Происшествия ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.

Политика Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.

Политика Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

Шоу-бизнес Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.

Происшествия СКР раскрыл детали убийства бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 3 июня, они направлены в Московскую область по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией в России «Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

Общество Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 42 человек 1 июня 2019 года в Дзержинске Нижегородской области прозвучали взрывы на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл", производящем тротил.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.

Общество Представители каких профессий могут потерять работу В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Авто В России стартовали продажи нового Kia Soul Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.

Культура Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» В Израиле умер последний из участников восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд.

Единоборства Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.

Авто Озвучены цены на LADA Granta Cross «АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.

Шоу-бизнес Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.

Политика Зеленский уволил заместителя главы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Культура Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла постепенно уходит в прошлое, так как это становится неинтересным зрелищем.