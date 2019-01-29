Экономика
Онлайн-сервисы такси не планируют повышать цены в РФРЕН ТВ 19:21
По данным сервиса онлайн-заказа такси "Везет", цена стандартной поездки на такси в России увеличивается ежегодно. Средняя сумма за поездку в няваре 2019 года на 10% выше, чем годом ранее.
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Общество
В работе Instagram произошел сбой
В работе приложения Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать в 03:21 мск.
Обновлено в 20:07
Политика
Минюст хочет отменить наказание за «вынужденную» коррупцию
Отмечается, что министерство юстиции прорабатывает поправки в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы".
Обновлено в 17:58
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Хьюстоне пятеро полицейских получили ранения в ходе перестрелки
В американском городе Хьюстон (штат Техас) пятеро полицейских получили ранения в результате перестрелки с подозреваемым, сообщает местный отдел полиции в Twitter.
Обновлено в 20:27
Происшествия
В Британии осудили «самую молодую» педофилку
Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.
Обновлено в 17:36
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено в 19:13
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei и ее финдиректора
США официально выдвинули обвинения против китайского техногиганта Huawei. Об этом заявили представители министерства финансов.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника
Суд в Москве арестовал подростка, задержанного по подозрению в поджоге 15-летнего юноши, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 14:15
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко доставлен на обследование в клинику австрийского города Санкт-Иоганн-ин-Тироль.
Обновлено в 15:21
Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Экономика
«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому ведомство будет иметь доступ к банковской тайне.
Обновлено в 21:34
Происшествия
В Зауралье за два дня сгорел второй дом с детьми
Пожарные пытаются выяснить местонахождение детей. Дом вспыхнул 29 января, около двух часов ночи.
Обновлено в 20:55
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Обновлено в 20:21
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Общество
В Приморье изменят режим работы в пунктах пропуска
Стало известно, что в ближайшие дни пункты пропуска в Приморье изменят режим работы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Обновлено в 20:29
Авто
Subaru возобновила работу своего завода в Японии
Единственное предприятие Subaru в Японии не работало 12 дней, из-за чего отставание от графика составило 20 тысяч автомобилей.
Обновлено в 07:38
Общество
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено в 09:43
Космос
Эксперт: через 10 лет в России появится беспилотное аэротакси
Через 10 лет россияне смогут передвигаться по городу на беспилотном аэротакси, рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы Аэронет Сергей Жуков.
Обновлено в 21:56
Наука
В Египте обнаружили древнее хранилище вина
Египетские археологи в ходе раскопок в провинции эль-Бохейра обнаружили винное хранилище и древний пресс для отжима винограда.
Обновлено в 07:38
Наука
Ученые слепили снеговика из графена
Ученые с графеном проводят огромное количество экспериментов и один из них позволил сделать из оксида графена (GO) «тесто», которое легко поддается обработке.
Обновлено в 14:07
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Политика
Родственница Юлии Скрипаль потребует признать ее пропавшей без вести
Признать Юлию Скрипаль пропавшей без вести потребует от правоохранительных органов России ее двоюродная сестра Виктория.
Обновлено в 13:19
Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Памятник Вежливым людям в Крыму осквернил гражданин Украины
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила, что обратится к уполномоченному по правам при президенте РФ Татьяне Москальковой по поводу задержания гражданина Украины, осквернившего памятник «Вежливым людям» в Крыму.
Обновлено в 08:40
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Йемене при взрыве на рынке погибли шесть человек
В Йемене в городе Эль-Моха на рынке сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошедшего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:59