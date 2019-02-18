Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития ракаРИА Новости вчера в 08:47
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
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Происшествия
В центре Донецка прогремело несколько взрывов
Обновлено в 03:30
Происшествия
Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама
В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева.
Обновлено в 02:20
Политика
Могерини назвала сроки принятия новых санкций против России из-за Керчи
Новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 03:09
Общество
СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни
Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Политика
Facebook заблокировал проекты RT
Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Политика
Врио губернатора Петербурга Беглов назначил глав трех районов
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов произвел кадровые перестановки.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Потерявшийся в Москве ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»
Шестилетний ребенок, потерявшийся в воскресенье вечером в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден, ребенок провел ночь на улице, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:11
Экономика
Волож вступился за арестованного основателя фонда Baring Vostok
Руководитель группы компаний и основатель «Яндекса» Аркадий Волож сказал, что считает Baring Vostok стандартом законности для рынка.
Обновлено в 03:31
Авто
Россияне останутся без дешевых автомобилей
Обновлено в 02:19
Происшествия
Свердловская прокуратура признала незаконными 400 штрафов ГИБДД
По данным прокуратуры, с декабря 2017 года по июнь 2018-го на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 400 водителей — по различным частям статьи 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил семь деревьев
В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Срок обязательной оплаты по картам в магазинах будет отложен, сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Петербурге вновь массово эвакуируют школы и больницы
В Петербурге с утра понедельника вновь идут массовые эвакуации. Сообщения о тревоге стали появляться в социальных сетях примерно с 10:00.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Политика
«Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустым
По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока.
Обновлено в 01:25
Общество
«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100
Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.
Обновлено в 00:36
Автоспорт
Команда «Хаас» провела официальную презентацию новой машины
Обновлено в 03:01
Общество
В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС
В Ставрополе устраняют последствия ураганного ветра. В городе введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщают в администрации города.
Обновлено в 03:35
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 00:01
Политика
Эксперт прокомментировал призыв на Украине разорвать отношения с МВФ
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT оценил высказывание кандидата в президенты Украины Ильи Кивы о том, что Киеву следует немедленно разорвать отношения с Международным валютным фондом (МВФ).
Обновлено в 03:31
Политика
Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы
Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей
В посольстве подчеркнули, что все запросы в соответствующие структуры с просьбой сообщить о состоянии и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль, к которым так и не был предоставлен консульский доступ, по-прежнему игнорируются.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник истории Крыма
Совет крымских татар направил обращение к властям Крыма, попросив изъять из библиотек региона учебники по истории полуострова за 10 класс.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Российский лимузин Aurus покажут в Абу-Даби
Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» представлен в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Пакистан отозвал посла из Индии для консультаций
После атаки Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических группировок, отозвала своего посла из Исламабада для консультаций, а также подняла таможенные пошлины на товары из соседней страны до 200%, тем самым фактически запретив их ввоз.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено вчера в 07:29