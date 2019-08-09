Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития ракаPlanet Today вчера в 05:47

На протяжении многих лет ведётся изучение причин развития онкологических процессов и методов их лечения.
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с чего всё началось

Что надо знать, чтобы вовремя обнаружить и вылечить рак

А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.
Профиль08 августа в 01:08

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Онколог назвал семь признаков развития рака

РБКвчера в 15:38

Онколог назвал семь симптомов рака

РИА Новостивчера в 11:20

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Известия08 августа в 21:03

Названы главные симптомы рака

URA.Ruвчера в 05:45

Названы симптомы, которые говорят о заболевании раком

Московский Комсомолец08 августа в 21:53

7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком

Medikforum.ru08 августа в 13:02

Специалисты рассказали о семи первых симптомах рака

Московский Комсомолец Ямал08 августа в 11:47
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия

Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

Обновлено в 01:00
Общество

Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Политика

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Футбол

ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря

Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 19:46
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Кино

Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек

Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Сирийская армия разбила крупную группировку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 00:33
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Футбол

Фалькао поздравил «Галатасарай» с победой в Суперкубке Турции

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в Instagram поздравил "Галатасарай" с победой в Суперкубке Турции.
Обновлено 07 августа в 23:08
Происшествия

Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП

Обновлено вчера в 20:57
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа

Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом

Молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:49
Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Обновлено вчера в 13:46
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Обновлено вчера в 06:17
Футбол

Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу

Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.
Обновлено вчера в 16:20
Космос

Астероид диаметром 339 метров 10 августа приблизится к Земле

Обновлено 07 августа в 12:04
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено вчера в 10:10
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