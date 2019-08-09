А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.

с чего всё началось

На протяжении многих лет ведётся изучение причин развития онкологических процессов и методов их лечения.

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