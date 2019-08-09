Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития ракаPlanet Today вчера в 05:47
На протяжении многих лет ведётся изучение причин развития онкологических процессов и методов их лечения.
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с чего всё началось
А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.Профиль08 августа в 01:08
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Общество
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Политика
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 19:46
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек
Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Футбол
Фалькао поздравил «Галатасарай» с победой в Суперкубке Турции
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в Instagram поздравил "Галатасарай" с победой в Суперкубке Турции.
Обновлено 07 августа в 23:08
Происшествия
Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом
Молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:49
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Обновлено вчера в 06:17
Футбол
Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу
Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.
Обновлено вчера в 16:20
Космос
Астероид диаметром 339 метров 10 августа приблизится к Земле
Обновлено 07 августа в 12:04
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено вчера в 10:10