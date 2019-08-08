Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития ракаPlanet Today вчера в 05:47

На протяжении многих лет ведётся изучение причин развития онкологических процессов и методов их лечения.
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с чего всё началось

Что надо знать, чтобы вовремя обнаружить и вылечить рак

А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.
Профиль08 августа в 01:08

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Онколог назвал семь симптомов рака

РИА Новостивчера в 11:20

Названы главные симптомы рака

URA.Ruвчера в 05:45

Специалисты рассказали о семи первых симптомах рака

Московский Комсомолец Ямал08 августа в 11:47

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Известия08 августа в 21:03

Названы симптомы, которые говорят о заболевании раком

Московский Комсомолец08 августа в 21:53

7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком

Medikforum.ru08 августа в 13:02

Онколог назвал семь симптомов рака

Газета.Ruвчера в 08:50
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Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Обновлено в 00:26
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика

Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие

Сирийская армия разбила крупную группировку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 00:33
Политика

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В ЛНР заявили об обстреле района Калиново украинскими военными

Украинские военные обстреляли окрестности села Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Обновлено в 01:04
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Музыка

Rockstar выпустила второй альбом с оригинальным саундтреком Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила второй альбом с оригинальным саундтреком Red Dead Redemption 2, который так и называется — The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Score.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева закатила шумную вечеринку у бассейна в честь дочки

Кудрявцева не стала поздравлять дочку в соцсетях, как это принято у звезд.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия

Неизвестный напал на таксиста с ножом и попытался угнать автомобиль

Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о ДТП. Приехавшими на место полицейскими был обнаружен раненый водитель такси.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лиги

Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
Обновлено в 02:51
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке

В Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв на газовой заправке. Инцидент произошел в пятницу вечером.
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Футбол

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй

ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Политика

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
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