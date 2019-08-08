Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития ракаPlanet Today 05:47

На протяжении многих лет ведётся изучение причин развития онкологических процессов и методов их лечения.
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с чего всё началось

Что надо знать, чтобы вовремя обнаружить и вылечить рак

А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.
Профильвчера в 01:08

Подробнее о событии

Онколог назвал семь признаков развития рака

РБК15:38

Специалисты рассказали о семи первых симптомах рака

Московский Комсомолец Ямалвчера в 11:47

Названы главные симптомы рака

URA.Ru05:45

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Известиявчера в 21:03

Названы симптомы, которые говорят о заболевании раком

Московский Комсомолецвчера в 21:53

7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком

Medikforum.ruвчера в 13:02

Онколог назвал семь симптомов рака

РИА Новости11:20
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Происшествия

В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт

Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Обновлено в 09:05
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Политика

Китай поддержал Пакистан после обострения ситуации вокруг Кашмира

Обновлено в 09:50
Происшествия

Названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском

Обновлено в 17:14
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Здоровье

Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Политика

Турция осудила новые санкции США против Венесуэлы

Власти Турции осуждают решение США ввести новые ограничения против активов законной власти Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР

Обновлено в 17:22
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Политика

Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма

Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Происшествия

19-летняя футболистка погибла в ДТП

Испанская футболистка Альба Эстебан скончалась в возрасте 19 лет в результате ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:58
Футбол

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Здоровье

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол

Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу

Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
Культура

Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции

По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале

В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 16:38
Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Обновлено в 20:48
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика

Медведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI веке

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность, что события в Киргизии могут дестабилизировать страну в политическом и экономическом плане.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Фадеев отказался продюсировать Наргиз

Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено вчера в 03:56
Гаджеты

Face ID на iPhone обманули очками и скотчем

На конференции Black Hat 2019 эксперты по безопасности показали, как можно легко обмануть систему разблокировки "по лицу" Face ID, применяющуюся в смартфонах Apple.
Обновлено в 11:40
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Здоровье

В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Ренийском районе Одесской области введен карантин из-за заболевших африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба администрации района.
Обновлено в 19:27
Экономика

Суд вынес решение по иску экс-главы Антипинского НПЗ о $10 млн

Экс-директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадию Лисовиченко отказали в удовлетворении иска к бывшему работодателю.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Яблочные рецепты: что волгоградцы могут приготовить на зиму

3. Вкусная диетическая пастила получится, если запечь яблоки в духовке (40 мин.) или в микроволновке (15−20 мин). Потом нужно сделать пюре и взбить миксером, добавив в массу белки.
Обновлено в 15:34
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