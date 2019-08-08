Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития ракаPlanet Today 05:47
На протяжении многих лет ведётся изучение причин развития онкологических процессов и методов их лечения.
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с чего всё началось
А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.Профильвчера в 01:08
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Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Здоровье
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Политика
Турция осудила новые санкции США против Венесуэлы
Власти Турции осуждают решение США ввести новые ограничения против активов законной власти Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Происшествия
19-летняя футболистка погибла в ДТП
Испанская футболистка Альба Эстебан скончалась в возрасте 19 лет в результате ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:58
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
Культура
Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции
По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 16:38
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
Медведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI веке
Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность, что события в Киргизии могут дестабилизировать страну в политическом и экономическом плане.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено вчера в 03:56
Гаджеты
Face ID на iPhone обманули очками и скотчем
На конференции Black Hat 2019 эксперты по безопасности показали, как можно легко обмануть систему разблокировки "по лицу" Face ID, применяющуюся в смартфонах Apple.
Обновлено в 11:40
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Здоровье
В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В Ренийском районе Одесской области введен карантин из-за заболевших африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба администрации района.
Обновлено в 19:27
Экономика
Суд вынес решение по иску экс-главы Антипинского НПЗ о $10 млн
Экс-директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадию Лисовиченко отказали в удовлетворении иска к бывшему работодателю.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Яблочные рецепты: что волгоградцы могут приготовить на зиму
3. Вкусная диетическая пастила получится, если запечь яблоки в духовке (40 мин.) или в микроволновке (15−20 мин). Потом нужно сделать пюре и взбить миксером, добавив в массу белки.
Обновлено в 15:34