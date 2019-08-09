Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития ракаИзвестия вчера в 21:03

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин. В первую очередь онколог советует обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Что надо знать, чтобы вовремя обнаружить и вылечить рак

А до 2024 года, как сказал президент Владимир Путин во время последней «прямой линии», в программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в строительство и дооборудование онкоцентров, государство вложит беспрецедентный 1 трлн рублей.
Профильвчера в 01:08

Подробнее о событии

Онколог назвал семь симптомов рака

РИА Новости11:20

7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком

Medikforum.ruвчера в 13:02

Названы главные симптомы рака

URA.Ru05:45

Онколог назвал семь симптомов рака

Газета.Ru08:50

Названы симптомы, которые говорят о заболевании раком

Московский Комсомолецвчера в 21:53

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Известиявчера в 21:03

Онколог назвал основные симптомы рака

Телеканал 360°10:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Футбол

Чемпионат Франции. «Монако» без Головина принимает «Лион»

В пятницу "Монако" играет с "Лионом". Российский полузащитник Александр Головин пропускает матч из-за дисквалификации.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики

Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.
Обновлено в 12:50
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили японской территорией

На сайте Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, Южные Курилы обозначены как японская территория.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Общество

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Космос

Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»

Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
Обновлено в 08:22
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 14:55
Экономика

Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу

Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

Обновлено в 09:32
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге

В Хабаровском крае 83-летняя женщина отправилась в лес за грибами и попала в трясину.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Власти Москвы предупредили о провокациях на митинге 10 августа

Власти Москвы предупредили, что на согласованном митинге на проспекте Сахарова 10 августа возможны провокации.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Технологии

«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку

Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Здоровье

Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар

Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Финансы

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США

Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля

27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Кино

Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.
Обновлено в 13:14
Политика

Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное