Здоровье

Онколог назвал лучший способ уберечься от ракаИзвестия вчера в 22:42

Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
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Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни, сообщил РИА Новости глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (Das Deutsche Krebsforschungszentrum, DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.
РИА Новостивчера в 19:20

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Эксперт оценил заявление немецкого онколога о мерах профилактики рака

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Lenta.ruвчера в 20:42

Онколог назвал лучшую меру профилактики рака

Газета.Ru02:07

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака

РИА Новостивчера в 19:20
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
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Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи

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Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
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В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
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У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Медики назвали предварительную причину смерти Децла

Несмотря на проведение экспертизы с целью выяснения причины смерти 35-летнего репера Кирилла Толмацого, известного под псевдонимом Децл, окончательный вердикт вынесен не был.
Обновлено в 03:23
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

В проливе Ла-Манш на месте крушения самолета, в котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Обновлено в 07:44
Политика

Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Обновлено в 07:45
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
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Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Приложение выпустило версию для IOS, которое позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID.
Обновлено в 08:08
Авто

BMW выпустил спецверсию нового 8-Series

Начало продаж спецверсии обновленного купе запланировано на апрель текущего года. BMW 8-Series First Edition — это новый дизайн.
Обновлено в 08:11
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Космос

Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете

Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Общество

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Транспорт

Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД

«Отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:23
Авто

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 03:30
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков передумал требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
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Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N

Обновлено вчера в 08:40
Общество

Москвичи смогут QR-кодом оплатить коммунальные услуги

Отмечается, что заплатить за квартиру можно будет, не вводя данные в мобильных приложениях банков, а просто отсканировав телефоном QR-код с единого платежного документа.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Пациент больницы БСМП №2 заснял и выложил в соцсети запись, на которой местный электрик собирается с них плату за пользование телевизором.
Обновлено в 07:28
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский уволен

«Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
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Российский производитель автомобилей представительского класса ООО "Аурус" продолжает принимать предварительные заказы на автомобили лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.
Обновлено в 01:54
Общество

Назван владелец самого популярного в Instagram яйца

Журналисты изданий Buzzfeed News и Mashable вычислили автора популярного аккаунта в Instagram, героем которого является простое яйцо - world_record_egg.
Обновлено в 07:48
Авто

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"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

Золотые слитки вместо купальника: француз получил не ту посылку

Супруг из Франции, заказавший купальник для своей жены, получил бандероль с золотыми монетами и слитками.
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«Бесформенное тело в трусах»: глава Кузбасса описал жителей региона

"Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора", - заявил Цивилев, комментируя физическую активность жителей Кузбасса.
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