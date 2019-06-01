Здоровье
Онищенко раскритиковал заявление о пользе укусов клещейПетербургский дневник вчера в 14:47
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко подверг критике заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о пользе укусов клещей, пишет Ura.ru. Он напомнил, что когда-то человечество болело оспой и умирало, а выжившие приобретали иммунитет, но возвращаться к этому нельзя.
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Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно.
— Геннадий Онищенко, российский политикРИА Новости вчера в 11:42
с чего всё началось
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. В разговоре с «URA.RU» парламентарий отметил, что слова медика верны по форме, но преступны по содержанию.URA.Ruвчера в 10:03
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В Роспотребнадзоре заявили о невозможности повысить иммунитет с помощью укуса клеща
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