Онищенко раскритиковал заявление о пользе укусов клещейПетербургский дневник вчера в 14:47

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. В разговоре с «URA.RU» парламентарий отметил, что слова медика верны по форме, но преступны по содержанию.

с чего всё началось

Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко подверг критике заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о пользе укусов клещей, пишет Ura.ru. Он напомнил, что когда-то человечество болело оспой и умирало, а выжившие приобретали иммунитет, но возвращаться к этому нельзя.

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