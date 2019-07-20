Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголемRT на русском 12:28

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
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с чего всё началось

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.
ТАСС08:40

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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Известия12:02

Онищенко решил судиться из-за идеи не признавать пиво алкоголем

URA.Ru09:25

Онищенко резко раскритиковал идею не считать пиво алкголем

РЕН ТВ09:07

Онищенко пообещал наказать пивных мерзавцев

Вести.Ru09:22

Геннадий Онищенко пообещал судиться с авторами законопроекта о смягчении ограничений на продажу пива

Эхо Москвы09:02

Геннадий Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Говорит Москва09:00

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

ТАСС08:40
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Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Наука

Создан новый материал для литиевых аккумуляторов

Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей

Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Наука

Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность

Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Космос

Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле

Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол

ЦСКА нанес поражение «Оренбургу», Акинфеев спас команду

Обновлено в 14:09
Авто

Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Дармштадт»

В товарищеском матче Витесс обыграл Дармштад со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте провел Тим Матавж.
Обновлено в 10:55
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Политика

На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Авто

В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake

Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено в 06:10
Политика

Зеленский показал на видео ржавую «Украину»

Обновлено в 18:52
Единоборства

Дадашев находится в медикаментозной коме после операции

Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный».
Обновлено в 04:28
Политика

Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Беспилотники хуситов атаковали базу ВВС в Саудовской Аравии

Беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали базу ВВС Саудовской Аравии «Касыф-2».
Обновлено в 08:24
Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400

Обновлено в 13:06
Политика

В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду

В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.
Обновлено в 17:46
Игры

На сайте статистики Red Dead Redemption 2 нашли ещё одно упоминание РС-версии

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Общество

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:07
Экономика

Жители Ленобласти выплатили половину задолженностей за газ

Оказалосб, что задолженность за газ в регионе сократилась на 40% в сравнении с тем же периодом в прошлом году.
Обновлено в 19:10
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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