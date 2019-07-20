Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголемRT на русском 12:28

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
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с чего всё началось

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.
ТАСС08:40

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Онищенко резко раскритиковал идею не считать пиво алкголем

РЕН ТВ09:07

Онищенко решил судиться из-за идеи не признавать пиво алкоголем

URA.Ru09:25

Онищенко пообещал наказать пивных мерзавцев

Вести.Ru09:22

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Известия12:02

Геннадий Онищенко пообещал судиться с авторами законопроекта о смягчении ограничений на продажу пива

Эхо Москвы09:02

Геннадий Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Говорит Москва09:00

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

ТАСС08:40
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В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
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Происшествия

В Индии толпа до смерти избила мужчину, убившего павлинов

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Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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