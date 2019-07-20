Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголемRT на русском вчера в 12:28
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
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с чего всё началось
Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.ТАССвчера в 08:40
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Геннадий Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Говорит Москвавчера в 09:00
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