Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»RT на русском 01:01

При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет.

с чего всё началось

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

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