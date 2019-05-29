Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»RT на русском 01:01
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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с чего всё началось
При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет.Rambler News Serviceвчера в 08:20
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