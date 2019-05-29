Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»RT на русском 01:01

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.
Rambler News Serviceвчера в 08:20

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Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь

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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

РИА Новости02:45

Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»

Lenta.ruвчера в 12:35

Онищенко объяснил свой совет пожилым людям жить «чуть-чуть впроголодь»

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Геннадий Онищенко: Я - не за то, чтобы пожилые жили впроголодь. Мною было обращено внимание на то, чтобы у них не росли животы

Комсомольская правдавчера в 17:30

Диетологи объяснили, зачем россиянам «жить впроголодь» по совету Онищенко

URA.Ru04:25

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

Rambler News Serviceвчера в 08:20
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Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

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На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
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Происшествия

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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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Общество

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Нерабочими днями в Дагестане в связи с празднованием Ураза-байрам объявлены 5, 6 и 7 июня, сообщила в четверг пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

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ЦБ РФ назвал основные риски для финансовой стабильности России, в числе которых - замедление мирового роста, высокая долговая нагрузка граждан на фоне падения доходов и высокие темпы роста розничного кредитования.
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Тимошенко призвала начать отношения с Россией «с чистого листа»

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призывает власти Украины начать переговоры с Россией "с чистого листа".
Обновлено в 12:12
Технологии

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Политика

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
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"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы "Челси" — "Арсенал" посетил Абрамович.
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Финансы

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Для реализации проекта понадобится приблизительно 4 млрд рублей. Сумма расходов достигнет отметки в более 362 млн рублей.
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Показали фото обновленного Renault Duster для России

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Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей

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МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

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Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
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Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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