Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»RT на русском 01:01
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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с чего всё началось
Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.Rambler News Serviceвчера в 08:20
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Геннадий Онищенко: Я - не за то, чтобы пожилые жили впроголодь. Мною было обращено внимание на то, чтобы у них не росли животы
Комсомольская правдавчера в 17:30
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
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