Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»RT на русском 01:01

Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.

с чего всё началось

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

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