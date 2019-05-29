Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РИА Новости вчера в 15:10
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service. Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок.
Читать в источнике
Оценить1689
с чего всё началось
Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.Rambler News Serviceвчера в 08:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Геннадий Онищенко: Я - не за то, чтобы пожилые жили впроголодь. Мною было обращено внимание на то, чтобы у них не росли животы
Комсомольская правдавчера в 17:30
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Газманов рассказал о своем здоровье
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Россияне стали чаще пить и меньше следить за здоровьем
Россияне реже соблюдают диету, чаще пьют алкогольные напитки и меньше внимания уделяют своему здоровью, говорится в материалах исследования ВЦИОМ.
Обновлено в 04:11
Общество
Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура
Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин подписал закон о посещении больных в реанимации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве родных и близких посещать больного в реанимации и в отделении интенсивной терапии, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Касильяс поздравил Петра Чеха с завершением карьеры
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, который недавно выписался из больницы после перенесенного им инфаркта, пожелал удачи голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, который завершил карьеру.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Футбол
«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери
35-летний безработный житель Стерлитамака подозревается в убийстве своей семилетней дочери.
Обновлено в 04:00
Футбол
Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 02:20
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете
Телеведущая отказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, при этом старается есть больше свежих овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от KIA получил имя Seltos
Компактный кроссовер KIA, в основу которого легла модернизированная платформа Hyundai Creta, руководство марки решило назвать «Seltos».
Обновлено в 01:01
Футбол
Блохин прибыл на финал Лиги Европы в Баку на инвалидной коляске
На стадион в Баку Блохин прибыл на инвалидной коляске.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера»
Обновлено в 04:39
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Певец Alekseev тяжело переживает расставание с девушкой
26-летний Никита Алексеев, более известный под псевдонимом Alekseev, прославился благодаря печальным балладам о любви.
Обновлено в 03:00
Политика
Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге
Обновлено вчера в 22:05
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57