Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РИА Новости 15:10

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service. Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок.
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Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет.
Rambler News Service08:20

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«Жить чуть-чуть впроголодь»: Геннадий Онищенко дал рекомендацию пожилым россиянам

РЕН ТВ16:44

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

РБК15:21

Онищенко дал совет по избавлению от жира на животе

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Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»

Lenta.ru12:35

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

РИА Новости15:10

Онищенко рассказал, как бороться с жиром на животе

News.ru09:17

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

Rambler News Service08:20
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В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

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Общество

Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»

Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Советские большие противолодочные корабли станут ударными

Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено в 14:02
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

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Политика

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Кино

Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»

Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Политика

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
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Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Политика

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум

Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Авто

Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson

Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 20 человек

Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Здоровье

В Тульской области заработал новый сервис

В Тульской области заработал новый сервис по предоставлению пациентам доступа к электронным медицинским документам В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
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Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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