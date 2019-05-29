Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РИА Новости 15:10
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service. Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок.
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При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет.Rambler News Service08:20
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Общество
Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»
Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Советские большие противолодочные корабли станут ударными
Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено в 14:02
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии
Обновлено в 12:52
Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Кино
Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»
Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум
Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Здоровье
В Тульской области заработал новый сервис
В Тульской области заработал новый сервис по предоставлению пациентам доступа к электронным медицинским документам В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях
Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57