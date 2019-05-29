Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РИА Новости вчера в 15:10

При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service. Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок.

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Экономика В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

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Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Политика Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.

Энергетика Рост цен на бензин на Украине связали с Россией В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».

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