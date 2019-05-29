Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»РБК 15:21

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
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с чего всё началось

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет.
Rambler News Service08:20

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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

РБК15:21

Онищенко рекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

РИА Новости15:10

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

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Онищенко дал совет по избавлению от жира на животе

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Онищенко рассказал, как бороться с жиром на животе

News.ru09:17

«Жить чуть-чуть впроголодь»: Геннадий Онищенко дал рекомендацию пожилым россиянам

РЕН ТВ16:44
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По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
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После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
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Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

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Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
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Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
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Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

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Обновлено в 14:55
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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