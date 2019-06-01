Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещейРИА Новости вчера в 11:42

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. В разговоре с «URA.RU» парламентарий отметил, что слова медика верны по форме, но преступны по содержанию.

с чего всё началось

Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям. Парламентарий отметил, что слова Толоконской верны по форме, но преступны по содержанию.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Происшествия В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.

Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Политика Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец» Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

Армия и оружие Украинские СМИ «показали» российский ПГРК «Ярс» на Донбассе Скриншот новости 112.ua Как оказалось, ни сама новость о размещении нового тяжёлого вооружения, ни тем более изображение российского ПГРК «Ярс» не имеют отношения к конфликту на Донбассе, поскольку в демонстрационном ролике, созданном мониторинговой группой ОБСЕ, тяжёлое вооружение так и не было продемонстрировано.

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Спорт Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.

Здоровье Врачи Ростовской области пожаловались на пробелы в федеральном законодательстве В среднем число людей с орфанными (редкими) заболеваниями в Ростовской области за год увеличилось на 13%.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.

Происшествия Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.

Общество В Москве сегодня пройдет пятикилометровый «Красочный забег» Предстоит миновать четыре красочные зоны, где участников забега будут осыпать яркими красками.

Футбол Фонсека может возглавить «Рому» Под руководством Фонсеки Шахтер трижды завоевывал Кубок Украины и трижды становился чемпионом страны.

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.

Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну «Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».

Политика МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

Здоровье В Торопецком районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт В деревне Наговье Торопецкого района Тверской области открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Политика Порошенко поздравил столицу Крыма с Днём города Бывший президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днём города.