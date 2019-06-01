Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещейРИА Новости 11:42
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям. Парламентарий отметил, что слова Толоконской верны по форме, но преступны по содержанию.
Читать в источнике
Оценить376
с чего всё началось
В конце апреля Роспотребнадзор назвал клещевой энцефалит одним из самых опасных заболеваний, поражающим центральную нервную систему и способным убить человека.Говорит Москва06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей
НГС.Красноярсквчера в 01:03
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия
На оборонном заводе в Дзержинске прогремели взрывы
По данным ТАСС, взрывы произошли в цехе по производству тротила, который оказался полностью разрушен.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году.
Обновлено в 12:34
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц
Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля
В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Общество
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Экономика
Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Происшествия
При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 06:13
Происшествия
AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии
Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Наука
Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете
Обновлено 30 мая в 11:54
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги
Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены
Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали
Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
В Китае предлагают Xiaomi Mi 9 с мощным аккумулятором на 9900 мАч
Прошло несколько месяцев с момента выпуска флагмана Xiaomi Mi 9 с высокой производительностью и умеренным ценником, однако теперь появилось решение проблемы с малой автономностью устройства.
Обновлено в 06:31