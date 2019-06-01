Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещейРИА Новости 11:42

В конце апреля Роспотребнадзор назвал клещевой энцефалит одним из самых опасных заболеваний, поражающим центральную нервную систему и способным убить человека.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям. Парламентарий отметил, что слова Толоконской верны по форме, но преступны по содержанию.

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