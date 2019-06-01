Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещейТАСС 10:12
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.
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с чего всё началось
В конце апреля Роспотребнадзор назвал клещевой энцефалит одним из самых опасных заболеваний, поражающим центральную нервную систему и способным убить человека.Говорит Москва06:14
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Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей
НГС.Красноярсквчера в 01:03
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