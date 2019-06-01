Здоровье

Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещейLenta.ru 08:30

В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека. Об этом рассказал советник директора подведомственного Центра института эпидемиологии Виктор Малеев, передает радиостанция «Говорит Москва».
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