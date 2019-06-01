Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещейLenta.ru 08:30

В удалённом посте Толоконская утверждала, что иммуноглобулин, который медики вводят людям после выявления у них вируса энцефалита, «морально устарел».

с чего всё началось

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