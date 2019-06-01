Здоровье
Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещейLenta.ru 08:30
В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека. Об этом рассказал советник директора подведомственного Центра института эпидемиологии Виктор Малеев, передает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось
В удалённом посте Толоконская утверждала, что иммуноглобулин, который медики вводят людям после выявления у них вируса энцефалита, «морально устарел».Говорит Москва06:14
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Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей
НГС.Красноярсквчера в 01:03
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