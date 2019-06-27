Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»Известия 09:04

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель. В четверг, 27 июня, немецкий политик начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» и раскритиковал немецких медиков

Неделю назад произошла ситуация – никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель – очень трудный пациент, но такие люди они все очень трудные.
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