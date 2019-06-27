Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»Известия 09:04
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель. В четверг, 27 июня, немецкий политик начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
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с чего всё началось
Неделю назад произошла ситуация – никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель – очень трудный пациент, но такие люди они все очень трудные.Говорит Москва05:18
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Армия и оружие
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
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Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Политика
Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
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Викторина от Галкина: телеведущий раскрыл место своего отдыха
Максим Галкин опубликовал фото с отдыха. Юморист расположился на каменной скамейке на фоне гор.
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Политика
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Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
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Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
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Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
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Обновлено в 11:06
Гаджеты
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Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
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Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
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Шоу-бизнес
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
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Политика
Атамбаев пообещал отстреливаться в случае попытки его задержания
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление в случае попытки его задержания.
Обновлено в 12:24
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Космос
Обнаружена рекордно маленькая экзопланета
«Кеплер», правда, обнаруживал объекты и поменьше, так что речь сейчас идет о «личном рекорде» конкретного телескопа.
Обновлено в 12:19
Политика
В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
Обновлено в 09:15
Игры
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Шоу-бизнес
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Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
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Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
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Обновлено в 12:44
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет
США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55