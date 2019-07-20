Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.

с чего всё началось

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

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