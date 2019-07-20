Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголемТАСС 08:40

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Читать в источнике
Обсудить94
с чего всё началось

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.
ТАСС08:40

Подробнее о событии

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Известия12:02

Геннадий Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Говорит Москва09:00

Онищенко пообещал наказать пивных мерзавцев

Вести.Ru09:22

Онищенко резко раскритиковал идею не считать пиво алкголем

РЕН ТВ09:07

Геннадий Онищенко пообещал судиться с авторами законопроекта о смягчении ограничений на продажу пива

Эхо Москвы09:02

Онищенко решил судиться из-за идеи не признавать пиво алкоголем

URA.Ru09:25

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

ТАСС08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Экономика

Отельный девелопмент в Ростове затух

В Ростове за первое полугодие 2019 года введена в строй всего одна гостиница площадью 1294 кв. м, расположенная в Кировском районе.
Обновлено в 17:06
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо

По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Футбол

Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что ему нравится игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:32
Игры

Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс объявил об уходе из компании

Президент студии Джей Аллен Брэк отметил, что игровому сообществу Пирс мало знаком из-за того, что редко появлялся на публике, однако он являлся важной частью студии и отстаивал ценности Blizzard.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

На Донбассе потребовали расследования обстрела Первомайска

Обновлено в 17:59
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Политика

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено в 13:53
Спорт

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Происшествия

СК и Роспотребнадзор проверят сыроварню с полуголыми работниками

В Нижнем Новгороде Роспотребнадзор начал проверку молочной продукции после того, как в СМИ появилась информация о нарушении санитарных норм на заводе по производству сыра в Воротынском районе.
Обновлено в 11:47
Авто

Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором

Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Жители Хомса провели митинг по случаю годовщины освобождения провинции

Обновлено в 07:00
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Обновлено в 13:51
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Происшествия

Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане

Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Авто

В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения

Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.
Обновлено в 04:43
Экономика

В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Космос

Астронавт NASA Гаррисон Шмитт рассказал об аллергии на лунную пыль

Астронавт NASA рассказал журналистам об аллергии на лунную пыль, отметив, что она опасна для людей.
Обновлено в 05:55
Гаджеты

Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei

Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Космос

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Обновлено 17 июля в 16:03
ещё по теме
Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное