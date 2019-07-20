Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголемТАСС 08:40
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Читать в источнике
Оценить188
с чего всё началось
Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.ТАСС08:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Экономика
Отельный девелопмент в Ростове затух
В Ростове за первое полугодие 2019 года введена в строй всего одна гостиница площадью 1294 кв. м, расположенная в Кировском районе.
Обновлено в 17:06
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Футбол
Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что ему нравится игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:32
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс объявил об уходе из компании
Президент студии Джей Аллен Брэк отметил, что игровому сообществу Пирс мало знаком из-за того, что редко появлялся на публике, однако он являлся важной частью студии и отстаивал ценности Blizzard.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики
Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 13:53
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Происшествия
СК и Роспотребнадзор проверят сыроварню с полуголыми работниками
В Нижнем Новгороде Роспотребнадзор начал проверку молочной продукции после того, как в СМИ появилась информация о нарушении санитарных норм на заводе по производству сыра в Воротынском районе.
Обновлено в 11:47
Авто
Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором
Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Жители Хомса провели митинг по случаю годовщины освобождения провинции
Обновлено в 07:00
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане
Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Авто
В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения
Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.
Обновлено в 04:43
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Космос
Астронавт NASA Гаррисон Шмитт рассказал об аллергии на лунную пыль
Астронавт NASA рассказал журналистам об аллергии на лунную пыль, отметив, что она опасна для людей.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
Обновлено 17 июля в 16:03