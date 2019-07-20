Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголемТАСС 08:40
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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с чего всё началось
Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.ТАСС08:40
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Автоспорт
«Пусть „Феррари“ и „Мерседес“ идут в задницу». Британский ведущий Кларксон раскритиковал Формулу-1
Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный своими острыми высказываниями, прошелся по Формуле-1.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Политика
Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив
Британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.
Обновлено в 05:39
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика
В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду
В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Общество
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Политика
В Донецкой области произошла первая попытка фальсификации выборов
На участке в школе города Бахмут в Донецкой области Украины члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Обновлено в 21:58
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Единоборства
Андрей Орловский победил Бена Ротвелла решением судей
Обновлено в 21:54
Здоровье
Врачи назвали топ-7 самых опасных «молодежных» болезней
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено в 11:03
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал причины поражения от ЦСКА
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) во 2-м туре РПЛ.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50