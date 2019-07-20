Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголемТАСС 08:40
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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с чего всё началось
Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.ТАСС08:40
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Космос
Британцы запустят спутники для трансляции видео на истребители
Обновлено вчера в 11:24
Космос
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол
Гол Гринвуда принес «МЮ» победу над «Интером»
"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
Игрок «Марселя» продолжит карьеру в «Спартаке»
Нападающий "Марселя" Клинтон Н'Жье согласовал контракт с московским "Спартаком", передает "Матч ТВ".
Обновлено в 10:48
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Дармштадт» в контрольном матче
"Витесс" переиграл "Дармштадт" в товарищеском матче - 1:0. Единственный гол встречи забил Тим Матавж.
Обновлено в 10:52
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений
Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
Обновлено в 10:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой
Обновлено в 08:32
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Футбол
Тренер «Краснодара» не имел права находиться на скамейке
"Краснодар" в матче второго тура российской премьер-лиги нанес поражение "Уфе" 3:2.
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Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
Депутат Госдумы признала необходимость закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы России Оксана Пушкина заявила о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет
Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.
Обновлено в 06:36
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пропавшего в Польше российского мальчика нашли мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика, имевшего российское гражданство, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Мумифицированный эмбрион нашли в туалете самолета
Обновлено в 05:09
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36