Футбол
Оньекуру перешел из «Эвертона» в «Монако». Его пытался купить ЦСКАSport24.ru вчера в 14:09
Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру перешел во французский «Монако». 22-летний нигериец подписал с монегасками пятилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что предложение по трансферу Оньекуру делал московский ЦСКА, но сам форвард отказался от трансфера.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
Обновлено в 01:23
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Американские автопроизводители, особенно концерн Ford, не первый раз используют трюк: на момент дебюта модели объявляют предварительные параметры отдачи моторов, а перед самым запуском в продажу приносят сюрприз — финальные данные оказываются лучше.
Обновлено в 03:56
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Киев заподозрил Москву в подготовке к ядерным ударам
Киев считает, что ведется подготовка к нанесению гипотетического масштабного удара по украинской территории.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено вчера в 04:09
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Общество
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад
Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47400 рублей в месяц Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Обновлено в 04:23
Космос
Ядерный реактор для аванпоста Марса может быть готов к 2022 году
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Политика
Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа
Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30