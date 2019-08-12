Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру перешел во французский «Монако». 22-летний нигериец подписал с монегасками пятилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что предложение по трансферу Оньекуру делал московский ЦСКА, но сам форвард отказался от трансфера.

Оньекуру перешел из «Эвертона» в «Монако». Его пытался купить ЦСКА

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