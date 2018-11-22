Футбол

«Он просто жалок». Наингголан снова наехал на Роберто Мартинеса
Sport24.ru
14:27

Именно Бельгия играла в классный, атакующий футбол. Именно Бельгия — единственная, кто имел реальные шансы обыграть Францию в плей-офф. Понятно, что чуть ли не главный автор успеха сборной — тренер Роберто Мартинес.
Sport24.ru14:27

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«Он просто жалок». Наингголан снова наехал на Роберто Мартинеса

Sport24.ru14:27

Найнгголан: не вернусь в сборную Бельгии, даже если у неё сменится тренер

Чемпионат11:33

Раджа Наингголан: «Не вернусь в сборную Бельгии, Роберто Мартинес – жалкий человек»

Спорт-Экспресс11:28

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»

Матч ТВ10:14

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»

Sportbox.RU10:14

Наингголан не собирается играть в составе сборной Бельгии

Евро-футбол.ру10:03

Раджа Наингголан: «Я не вернусь в сборную Бельгии. Их оправдания были жалкими»

Sports.ru09:21
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Футбол

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
Футбол

«Ахмат» выступил против переноса матча РПЛ с «Енисеем» в манеж

"Теоретически возможен и бойкот" Руководство грозненского "Ахмата" раскритиковало решение Российского футбольного союза (РФС) о переносе в виде исключения матча 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с красноярским "Енисеем" в манеж "Футбол-Арена Енисей".
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Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба

Обновлено в 15:13
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

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Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
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В 2019 году могут вступить в силу изменения в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем сайте огласил список возможных изменений в правилах игры.
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«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»

Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
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Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
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Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
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Маликов ждет болельщиков «Локомотива» с мамами на матче с «Уралом»

Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на «РЖД Арене» перед матчем 15-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал», призвал болельщиков железнодорожников придти на игру со своими мамами.
Обновлено в 14:50
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«Арсенал» готовит 70 миллионов евро на вингера «Ромы»

Лондонский "Арсенал" готовится сделать предложение по вингеру "Ромы" Дженгизу Юндеру, информирует La Gazzetta dello Sport.
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Головин вернулся в общую группу «Монако»

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«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
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«Ростов» выпустил свитшоты с изображением и цитатами Карпина

Футбольный клуб «Ростов» выпустил свитшоты с изображением и цитатами главного тренера команды Валерия Карпина.
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Бельгийский футболист, центральный полузащитник клуба «Интернационале».
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Сборная Бельгии по футболу
Национальная команда, которая представляет Бельгию на всех международных матчах и турнирах по футболу с 1904 года. Известна под прозвищем «Красные дьяволы» с 1906 года, фан-клуб сборной носит название «1895». Управляющая организация - Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Одна из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века. В истории бельгийской сборной выделяются три периода наиболее успешных выступлений: 1920-1938, 1982-2002 и с 2014 по настоящее время. Домашний стадион для проведения игр - Стадион короля Бодуэна в Брюсселе. Член Лиги А Лиги наций УЕФА 2018/2019.
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