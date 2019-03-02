Политика

Инцидент с «осатаневшим» Порошенко и девушкой попал на видеоВести.Ru 09:43

В ходе встречи с жителями города Александрия Кировоградской области Украины президент страны Петр Порошенко ударил по щеке девушку. Такой стала реакция главы государства на вопрос о причинах преследования украинского блогера Анатолия Шария.
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Порошенко похлопал девушку по лицу и вынудил ее спасаться

Lenta.ru10:48

Инцидент с «осатаневшим» Порошенко и девушкой попал на видео

Вести.Ru09:43

«Просто озверел, стал сатаной». Украинка рассказала, как получила от Порошенко по лицу

SM Newsвчера в 14:05

«Он стал сатаной»: Порошенко похлопал по лицу еще одну украинку за неловкий вопрос

РЕН ТВ04:48

«Он просто озверел, стал сатаной»: Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент «распустил руки»

Царьградвчера в 23:30

«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке

РИА Новости08:50

Шарий опубликовал видео, где Порошенко отшлепал по лицу девушку

Взгляд.рувчера в 13:32
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Происшествия

Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска

Обновлено в 07:32
Хоккей

Спартак — СКА 1:4 (2-й период)

В конце второго периода был удалён голкипер армейцев Игорь Шестёркин, место в воротах занял Магнус Хелльберг.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 10:31
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Под Тулой опрокинулся автобус со школьниками, есть пострадавшие

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

Обновлено в 08:51
Спорт

Началась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске

Церемония открытия 29-й зимней Универсиады 2019 года началась в Красноярске.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:51
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Политика

Посольство РФ в Лондоне объяснило секретность вокруг дела Скрипалей

Власти Великобритании продолжают проводить мощную антироссийскую провокацию.
Обновлено в 11:07
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия

Заммэра Томска поместили под домашний арест

Обновлено в 09:37
Политика

Определились финалисты конкурса «Лидеры России»

В пятницу, 1 марта, состоялось заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России».
Обновлено в 09:08
Космос

Появилось видео запуска корабля Илона Маска Dragon 2 к МКС

Новый корабль Crew Dragon рассчитан на отправку семи астронавтов, хотя на МКС планируется возить всего четыре.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Охранники китовой тюрьмы напали на журналистов

Ранее журналисты телеканала заявили, что охранники китовой тюрьмы повредили съемочное оборудование и разбили телефон одного из сотрудников редакции.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в Грозном

2 марта на «Ахмат Арене» состоялся матч «Арсенал» - ЦСКА.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Глава Дагестана поручил восстановить документы погорельцам

Глава Дагестана Владимир Васильев после пожара в селе Тиси-Ахитли в Цумадинском районе поручил управлению ФМС по Дагестану оперативно восстановить документы погорельцам.
Обновлено в 10:42
Общество

Жореса Алферова похоронят в Комарово

Обновлено в 07:10
Технологии

Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес

Отдельно отмечается, что при рассылке были использованы одни из самых известных брендов – «Ашана», «Магнита», «Славнефти», «Дикси», Metro Cash & Carry, Philip Morris, ГК «ПИК» и нескольких банков.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Спорт

Норвежская лыжница Йохауг взяла золото в масс-старте свободным стилем

Обновлено в 07:43
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский журналист
Украинский журналист, видеоблогер, бизнесмен, автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе. С 2013 года - автор видеоблога, направленного на систематическую критику публикуемых и выходящих в эфир материалов в украинских СМИ, связанных с событиями на Украине после Евромайдана, а также действующей украинской власти. Основатель интернет-издания «Шарий.net».
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