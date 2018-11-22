Политика

Турчак прокомментировал слова омского депутата о многодетных семьях
Политическая Экспертиза
12:33

Высказывания депутата горсовета Омска Алексея Провозина о решении проблем многодетных семей не имеют ничего общего с позицией «Единой России». Об этом 22 ноября заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
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