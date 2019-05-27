Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературеГТРК Иртыш 07:41
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Никаких кардинальных изменений в процедуре единого госэкзамена в этом году нет. Все 90 пунктов сдачи единого госэкзамена оснащены камерами видеонаблюдения, на входе установлены металлоискатели, а в классах – общественные наблюдатели.
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Экономика
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено в 22:00
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась большая очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая
Обновлено в 19:42
Происшествия
Губернатор Иркутской области госпитализирован
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в выходные был госпитализирован в связи с болями в спине из-за травмы, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
Обновлено в 04:12
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Наука
Китайцы показали самый быстрый поезд в мире
Китайская промышленная компания CRRC презентовала прототип поезда на магнитной подушке с пятью вагонами.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Зенит» поблагодарил организаторов чемпионского парада
Обновлено в 22:38
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Авто
Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq
Новый двухдверный пикап Skoda, который до сих пор носит статус концепта, получит название Mountiaq (от англ. "Mountain" – гора).
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Политика
Китай прекратил закупать иранскую нефть из-за санкций США
Китай и ряд других стран из опасений попадания под американские санкции отказались от поставки иранской нефти, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из нефтяной сферы Ирана.
Обновлено в 22:10
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Футбол
«Атлетико» подпишет защитника «Порту» за 20 млн евро
30-летний бразилец перейдёт в мадридский клуб за 20 млн евро.
Обновлено в 21:31
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Авто
В России растут продажи автомобилей китайских брендов
В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Религия
Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки
Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:32
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено в 23:26