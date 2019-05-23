Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературеГТРК Иртыш 07:41
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Никаких кардинальных изменений в процедуре единого госэкзамена в этом году нет. Все 90 пунктов сдачи единого госэкзамена оснащены камерами видеонаблюдения, на входе установлены металлоискатели, а в классах – общественные наблюдатели.
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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
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Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
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В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
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В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
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На Украине с начала года корью заболели более 50 тысяч человек
С лета 2017 года корью в стране заболели более 100 тысяч человек, 38 из них умерли С начала текущего года корью на Украине заболели свыше 50 тысяч человек, 17 из них умерли от осложнений этого вирусного заболевания, сообщается на сайте минздрава страны.
Обновлено в 11:37
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
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Культура
В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
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Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
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Игорь Денисов покинул «Локомотив»
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Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
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«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу
Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.
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