Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературеГТРК Иртыш 07:41

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Никаких кардинальных изменений в процедуре единого госэкзамена в этом году нет. Все 90 пунктов сдачи единого госэкзамена оснащены камерами видеонаблюдения, на входе установлены металлоискатели, а в классах – общественные наблюдатели.

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

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