Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букетИзвестия 10:04
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
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Салах хочет покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.
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Почеттино про матч с «Манчестер Сити»: «За это мы и любим футбол»
«Шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в гостях (3:4), но прошли дальше за счет большего числа выездных голов.
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Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
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Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
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Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни
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Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
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«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте
Обновлено в 13:35
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
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Армия и оружие
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил шансы действующего президента Украины Петра Порошенко на победу во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина.
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Умер ранивший себя экс-президент Перу
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
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Футбол
Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды.
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