Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букетИзвестия 10:04

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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После шумихи чиновники, просившие омичку оплатить букет от мэрии, принесли ей деньги в конверте

КП - Омск10:55

Чиновники из своего кармана достали 2,5 тысячи на «цветочный налог» для омички

РИА ОмскИнформ10:16

За букет от мэрии в палату роддома теперь с омички требуют налог

БК5503:26

С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца

Город55.ру04:07

С омской роженицы требуют налог за подарки от чиновников

РИА СуперОмск02:12

Мэрия Омска прокомментировала инцидент с подарком для роженицы, которая должна заплатить с него налог

Новый Омск06:00

Чиновники, обязавшие омичку заплатить налог за подаренный ей букет, принесли ей деньги в конверте

ВОмске12:01
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Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Авто

Genesis представил новый компактный электромобиль Mint

По заявлению Genesis, Mint на одном заряде может проехать до 320 км. Данные силовой установки концепта на выставке раскрывать не стали.
Обновлено в 09:52
Авто

Cadillac представил новый седан CT5

Компания Cadillac представила новый компактный седан класса люкс CT5 2020 модельного года.
Обновлено в 10:05
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Общество

Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года

Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Спорт

СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне

Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено в 15:24
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Происшествия

К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Политика

Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
Обновлено в 16:34
Гаджеты

Дисплей нового поколения Surface Hub 2S

Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Здоровье

Специалисты назвали причины отвращения к еде

Специалисты в сфере медицины рассказали, почему у человека может возникнуть отвращение к еде.
Обновлено в 08:02
Наука

Кошкин нос или двигатель? Илон Маск рассказал о происхождении логотипа Tesla

Ну а про кошкин нос господин Маск просто пошутил.
Обновлено в 08:32
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Космос

Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Общество

ООО «Коралл» об итогах 2018 года: наращивание производства, брендированная продукция и рабочие места для бежечан

Много интересных идей озвучили представители ООО "Коралл", однако все их не перечислить, но хочется верить, что компания реализует все задуманные проекты, а местное население оценит ту помощь, которую сельскохозяйственный комплекс оказывает Бежецкому району.
Обновлено в 10:56
Здоровье

Грузия на третьем месте по коэффициенту распространения кори в мире

В период с марта 2018 года по март 2019 года с показателем в 3017 случаев заболевания на 1 млн населения (коэффициент 768,58), Грузия сохранила третью позицию по распространению кори в мире, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 12:39
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Культура

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс вступился за Ассанжа

Легендарный Роджер Уотерс больше не хочет быть англичанином.
Обновлено в 12:59
Политика

Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану

Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
Обновлено в 08:07
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