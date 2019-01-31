Политика
Омелян в день рождения съел торт в виде руин КремляREGNUM вчера в 23:30
Торт в виде руин Московского Кремля подарили на день рождения украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом сообщила 30 января пресс-секретарь чиновника Марина Томко.
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Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Богатства арестованного сенатора Арашукова попали на видео
Оперативная съемка обыска у сенатора Рауфа Арашукова опубликована Telegram-каналом «Следак шепнул».
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию
Телеведущий и пародист Максим Галкин в Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Полиция пока не объединила дела о кражах картины и шубы из Третьяковки
"Дела пока не объединяют, их ведут разные следователи", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:27
Авто
Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги
Классический пляжный багги с задним расположением двигателя был переосмыслен и теперь станет полностью электрическим.
Обновлено вчера в 22:28
Авто
Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей
В Lada Vesta Sport комплектации Luxe предусмотрено наличие системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, а также датчики дождя и света, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с навигатором и новая аудиосистема, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Мэрия Москвы опровергла возможные перебои с поставками продуктов
Из-за изменений в порядке оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения, которые вступили в силу 14 января, возможны перебои с поставками продуктов, писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:44
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено вчера в 04:59
Космос
Запуск «Союза» со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетой
Основатель телекоммуникационной компании OneWeb Грег Уайлер сообщил, что запуск ракеты-носителя "Союз" со спутниками связи OneWeb отложили из-за проблем с ракетой.
Обновлено в 02:49
Общество
Жители России перечислили, что они хотят купить в 2019 году
Жители России поделились планами — что они хотят купить в 2019 году. Чаще всего граждане хотят приобрести мобильный телефон (28%).
Обновлено в 02:23
Происшествия
Обыски в газовой сфере затронули почти 1000 предприятий Дагестана
В Дагестане прошли обыски на газовых предприятиях, они затронули почти тысячу предприятий.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Стартап Wannaby запустил приложение для примерки кроссовок
Обновлено в 01:54
Общество
Роскачество рассказало, как выбирать хороший кефир
Следует смотреть и на место производства — чем оно ближе к точке продаже, тем лучше. Кроме того, хороший кефир не должен горчить.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Московское метро получит 66 поездов нового поколения в 2019 году
Новые поезда имеют сквозной проход через все вагоны, их вместительность больше на 15%.
Обновлено в 00:41
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Умер актер из «Терминатора» и «Гремлинов»
В 1985 году Миллера номинировали на американскую кинопремию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана» за картину «Гремлины».
Обновлено в 02:23
Экономика
Гостиницу «Пекин» в Москве продают китайской компании
Китайская компания Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском городе Чэнду, может стать новым владельцем московской гостиницы "Пекин", которая находится у станции метро "Маяковская" в центре Москвы.
Обновлено в 02:17
Наука
Найден череп современного человека возрастом 35 тысяч лет
Путем анализа ДНК ученые сделали вывод, что фрагментам костей приблизительно 35 000 лет.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Волгограде поступили сообщения о минировании 16 объектов
Анонимные сообщения о минировании 16 объектов поступили в Волгограде, среди них школы и больницы, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Ингушетии задержан начальник штаба МВД региона
В Ингушетии сотрудниками службы собственной безопасности полиции и ФСБ задержан начальник регионального штаба МВД полковник Саварбек Шадиев.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Молния попала в российский самолет на пути из Рима в Москву
Никто из находившихся на борту не пострадал. После прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии.
Обновлено в 01:46
Происшествия
У противников мусорного полигона в Коломне начались обыски
Один из лидеров инициативной группы противников мусорного полигона "Воловичи" в подмосковной Коломне Вячеслав Егоров сообщил, что обыски у него проводятся в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.
Обновлено в 02:56
Общество
В России начали менять систему измерения бедности
Ранее 16 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главным приоритетом для главы государства является снижение уровня бедности в стране.
Обновлено в 00:53
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Радиотехбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 00:39
Авто
Land Rover отказался от 3-дверного Range Rover SV Coupe
Британский автогигант Jaguar Land Rover отказался от выпуска самого дорого в истории Range Rover под названием SV Coupe.
Обновлено в 00:21
Общество
«МаксимаТелеком» стала единым оператором городского Wi-Fi в столице
Развивающая сеть Wi-Fi в столичном метро компания «Максима Телеком» выиграла конкурс на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi в Москве.
Обновлено в 02:17
Наука
Ученые выстроили хронологию заселения Денисовой пещеры
Команда австралийского профессора Ричарда Робертса (Richard Roberts) изучила почти 300 тысяч отдельных кристаллов, собранных в 103 точках, связанных с каменными орудиями или останками людей из Денисовой пещеры.
Обновлено в 02:21
Финансы
«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
"Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено вчера в 17:17