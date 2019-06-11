Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенныхРБК 14:10
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
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Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж отмечает 50-летний юбилей
Актёру Питеру Динклэйджу, сегодня, 11 июня 2019 года исполняется 50 лет.
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