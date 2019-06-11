Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенныхРБК 14:10

Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
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