Происшествия

Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочкиRT на русском 15:00

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
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Врачи приняли решение ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

РБК14:08

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РИА Новости12:38

Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки

RT на русском15:00
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Рошаль Леонид Михайлович
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Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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