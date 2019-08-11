Экономика

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском 10:19

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
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В подмосковном городе Воскресенске работающая дворником женщина оказалась должна почти два миллиарда рублей, сообщает местный портал "Воскресенские деловые вести
".
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