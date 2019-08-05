с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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