Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
Читать в источнике
Комментировать172
с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести
".
Российская газета03:55

Подробнее о событии

Омбудсмен пообещала заняться делом дворника с долгом в 2 млрд рублей

Известия12:13

СМИ сообщили о миллиардных долгах дворника из Подмосковья

РЕН ТВвчера в 21:30

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска

РИА Новости09:59

Найдено объяснение двухмиллиардному долгу подмосковного дворника

Ридус09:41

Омбудсмен пояснила, как уборщица из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей

Life.ru09:20

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

RT на русском10:19

Подмосковную уборщицу подставили на долг размером 1,9 млрд рублей

Новые Известия09 августа в 08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с Хемсвортом

Майли Сайрус заметили целующейся с блогером Кейтлин Картер, после того как стало известно, что певица развелась с мужем — актёром Лиамом Хемсвортом.
Обновлено в 12:25
Футбол

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Политика

В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 14:02
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны

Обновлено 08 августа в 01:30
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Политика

Нетаньяху впервые за 20 лет прилетит в Киев

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочего визита в Киев проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших от рук нацистов в годы ВОВ.
Обновлено в 12:03
Общество

Концерт начался на проспекте Сахарова в рамках согласованной акции

На проспекте Академика Сахарова стартовала согласованная акция, начался концерт, передает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 07:12
Волейбол

Семёнов и Лешуков вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу

Обновлено в 07:16
Происшествия

Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Здоровье

Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья

По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Космос

На космическом корабле Mars 2020 установят новые датчики посадки

Обновлено в 06:37
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено 09 августа в 16:16
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Политика

Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве

Обновлено вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное