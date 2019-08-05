Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском вчера в 10:19
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
«Воскресенские деловые вести» писали, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб.РБКвчера в 11:35
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Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Намли: «Состав „Краснодара“ соответствует уровню Лиги чемпионов»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли считает, что у «быков» собрался очень сильный состав, который достоин выступать в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:11
Авто
В Санкт-Петербурге упали продажи автомобилей с пробегом
В Санкт-Петербурге снизился уровень продаж автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 06:20
ЖКХ
В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, третий и последний этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов, пройдёт в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 12 по 15 августа.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено вчера в 22:26
Космос
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Жозе Моуринью: «Магуайр был словно скала в матче с „Челси“»
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Армия и оружие
В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено 10 августа в 14:21
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Мариинском районе Кемеровской области при столкновении грузовика и автомобиля погибли три человека и ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:17
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Что касается Медведева, то уже сегодня он обойдет в рейтинге ATP Карена Хачанова, занимающего восьмое место, и станет первой ракеткой России.
Обновлено вчера в 18:25
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено 10 августа в 02:53
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Футбол
Тухель подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о продаже Неймара
Главный тренер французского "ПСЖ" Томас Тухель подтвердил информацию о переговорах о трансфере футболиста Неймара.
Обновлено в 01:01
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21