с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Футбол Намли: «Состав „Краснодара“ соответствует уровню Лиги чемпионов» Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли считает, что у «быков» собрался очень сильный состав, который достоин выступать в Лиге чемпионов.

ЖКХ В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, третий и последний этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов, пройдёт в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 12 по 15 августа.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Политика Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.

Космос Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Общество Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.

Футбол Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Происшествия ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.

Происшествия В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека В Мариинском районе Кемеровской области при столкновении грузовика и автомобиля погибли три человека и ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы.

Происшествия Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", передает "РИА Новости".

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале Что касается Медведева, то уже сегодня он обойдет в рейтинге ATP Карена Хачанова, занимающего восьмое место, и станет первой ракеткой России.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Футбол Тухель подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о продаже Неймара Главный тренер французского "ПСЖ" Томас Тухель подтвердил информацию о переговорах о трансфере футболиста Неймара.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.